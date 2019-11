Aurah Ruíz se ha mostrado tal y como es. En su canal de Mtmad 'Original Aurah', la ex de 'Gran Hermano' ha optado por mostrar por primera vez cómo es su pelo original, sin extensiones ni aditivos varios. ¿La excusa? Su cumpleaños. Falta tan solo una semana para que Aurah celebre su cumpleaños, momento que ha aprovechado para pasar por la peluquería y hacerse un cambio de imagen en el pelo que quiere teñirse para cambiar de color aunque ha tenido que pensárselo mucho para elegir. Así, ha ido a su sitio preferido de Gran Canaria.

Pero si algo esperaban conocer sus seguidores era el tipo de extensiones que usa ya que las tiene constantemente sin que el pelo llegue a sufrir mucho aunque ella ya ha confesado en el vídeo que no se lo cuida en demasía: "Tengo el pelo podrido", aseguraba antes de proceder a quitarse todas las extensiones de queratina, las que mejor cuidan el pelo. Poco a poco el peluquero ha ido retirándole una a una las extensiones que tenía dejando su pelo totalmente al natural, ¡la mitad de corto de lo que la vemos normalmente! "Esta soy yo sin extensiones. No estoy calva, señores", afirmaba la canaria.

Mtmad

Acto seguido, el profesional, de confianza de Aurah, se lo ha saneado y ha procedido a hacerle un cambio de imagen del que la joven no tenía ni idea. "¿Estás preparada para el cambio, Aurah? Ella no tiene ni idea de lo que la vamos a hacer. Confía en mí", explicaba a cámara mientras retiraba aún todas las extensiones y Aurah coreaba "rubia, rubia, rubia". Cinco horas después, Aurah seguía esperando a que terminara el proceso y, aunque quedó muy contenta, no fue lo que ella esperaba: su peluquero le tenía preparado más extensiones ¡pero de su mismo color!



Mtmad

Pasada la decepción del principio, la ex de Jesé comenzó a gritar de felicidad al verse con el pelo tan largo y cuidado de la mano de la su profesional de confianza. "Amor a estas manos", le decía mientras le besaba la mano. Después de horas en la peluquería, por fin podía salir y disfrutar de su nueva imagen.