Paula Echevarría es feliz. La actriz no puede dejar de sonreír delante de todos y es que está contenta de los cambios que está viviendo en su vida: nueva casa, nuevos proyectos y una pareja que siempre está apoyándola junto a su hija. No puede pedir más. Por eso, en la presentación de su nueva película, 'Si yo fuera ric0', Paula irradiaba felicidad y deslumbraba con su amplia sonrisa en el photocall cuando los periodistas la preguntaron por cómo iba la mudanza a la nueva casa que hasta ahora ha estado preparando con todo lujo de detalles.

Durante la entrevista que ha tenido lugar justo después del posado a los fotógrafos, la actriz no ha parado de sonreír y reír ante las preguntas que la planteaban donde no han faltado las cuestiones referentes a su futuro con Miguel Torres. Paula no ha evitado hablar sobre si quiere hijos, boda o dar un paso más en su relación; además ha explicado cómo se encuentra Daniela ante la posibilidad de tener un hermanito o hermanita, algo que ha declarado en el vídeo que hay sobre este artículo demostrando el gran humor que tiene en estos momentos.

Además, Paula ha hablado de la faceta de cocinero de Miguel Torres, quien ya ha asegurado que no le importaría acudir a 'MasterChef Celebrity' si se lo llegan a plantear en algún futuro aunque por ahora no está entre sus planes. Y claro, con un novio cocinillas lo normal es no dejar de pinchar y degustar todos los platos y creaciones que haga para ti, ¿será el caso de Paula Echevarría? La actriz ha confesado que las consecuencias ya las hemos podido ver en algunas imágenes, ¿dónde? ¡Dale al play para conocerlo!