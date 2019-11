Echarse una pareja dentro de la Casa de 'Gran Hermano' siempre ha sido un arma de doble filo: el tiempo que estás dentro, lo vives muy intensamente (también porque estás obligatoriamente encerrado/a con esa persona y no puedes ir a otro lado), y una vez fuera, pueden pasar dos cosas: o que la relación continúe sin problemas o -lo que suele ser más usual-, que todo se enfríe y el fuego quede, finalmente, reducido a cenizas. Aún no sabemos lo que pasará entre Adara y Ginamarco tras esta séptima edición de 'GH VIP', pero la que se hace una idea es la ex compañera de ambos en el reality Irene Junquera...

La periodista tiene claro que a Gianmarco "le gusta gustar", y no sabe qué opinará él de esta relación que se ha buscado cuando Adara también salga, pero sí sabe que Adara "es la que más tiene que perder y la que más a arriesgado". Veremos si a la modelo le sale bien la jugada, aunque ya vimos que las estrategias de Gianmarco en los realities suelen pasar por buscarse una carpeta...

Irene, además, se ha mojado y ha desvelado quién cree que va a ganar ("Adara", ha dicho sin pensarlo), pero no coincide con quien ella quiere realmente que gane, que es Noemí por los fuertes lazos que han estrechado. En unas semanas veremos si tiene razón y gana Adara, aunque de momento se tiene que librar de la expulsión...