Yolanda Ramos es el punto de locura máxima de esta edición de 'MasterChef Celebrity'. Sus canciones y su forma de gritar para desestresarse durante los cocinados han hecho que sea el centro de atención de todos los seguidores de la edición para encontrar el punto cómico, y sin pelos en la lengua, de cada una de las pruebas. La actriz sabe dónde está el límite y cuándo la gracia se vuelve cansina además que es una de las pocas que no ha tenido roces con ninguno de sus compañeros... bueno salvo con Vicky a quien no tiene reparos de decirla las cosas.

Toda esta tensión es bien conocida por los jueces y la organización del programa quienes han apostado por llevar esta semana a los celebrities a un spa para poder relajarse minutos antes de empezar la prueba de exteriores. Mientras Vicky Martín Berrocal optó por darse un masaje de vinoterapia en la cara y tomar el sol al lado de la piscina, Juan Abellaneada y Tamara Falcó tomaron una copa de vino al lado de su compañera. Pero este no es el rollo de Yolanda Ramos que llegó a lo loco y, viendo una piscina, no dudó en echarse al agua sin miramientos. Poco más y se lanza con el albornoz puesto.

"Vosotros lo tenéis muy visto lo de una piscina particular pero yo no he visto esto nunca", confesaba la showwoman medio en broma medio en serio a sus compañeros. En ese momento, no dudó en lanzarse no solo a nadar sino a imitar a su ex compañera, Ona Carbonell, campeona de natación sincronizada, levantando la pierna en medio de la piscina, saltando y girando sobre sí misma ante las risas de Juan y Tamara.

En ese momento, Yolanda se sintió tan libre que fue un paso más allá y quiso sentirse totalmente cómoda en el piscina. Así, en uno de los saltos que daba en su "coreografía" improvisada se giró hacia sus compañeros y se levantó el bañador para mostrar sin censura sus tetas dejando a Tamara y Juan impactados.

El momentazo ha quedado grabado no solo en sus retinas sino también en las de los espectadores que no podían dejar de reír en redes sociales hablando del gesto de la actriz. "Yo no puedo con esta mujer. Qué crack", fue el comentario más repetido entre risas de todos sus seguidores. Y es que Yolanda, que ya ha llegado a la semifinal del concurso, se está ganando el corazón de todos los seguidores del programa.