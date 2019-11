Pepe Rodríguez ha sido el encargado de recoger, esta semana, el Premio Nacional de Hostelería 2019 otorgado a 'MasterChef' por la labor de difusión de comunicación. El talent culinario de TVE suma un nuevo reconocimiento a su larga lista de galardones y fue precisamente uno de sus jueces, el chef Pepe Rodríguez, quien junto a Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE y Macarena Rey, CEO de Shine Iberia (productora del formato), recogieron este galardón. Allí, Pepe se mostró agradecido por los años de éxito que ha cosechado el programa, que ya cuenta con varios formatos: 'Junior' y 'Celebrity' además de 'MasterChef'.

Y precisamente la nueva edición del 'celebrity' está siendo todo un fenómeno gracias a concursantes como Yolanda Ramos, que le da un toque divertidísimo a las galas, o Tamara Falcó, que ha sorprendido a todos con su faceta más natural. Precisamente a esta última ha halagado el propio Pepe, que asegura que ha sido una de las grandes sorpresas de la edición, pues costaba imaginársela con el delantal y en cocinas como una más. "Ya la conocía de antes, no tanto, pero parece que estás con una niña de diez años, sin filtro, con una naturalidad...", ha declarado. ¡Dale al play para escuchar todo lo que ha dicho de ella y del resto de los concursantes!

"Yo creo que Tamara ha descubierto algo en las cocinas, no creo que se vaya a dedicar a ello pero oye...", declara, "es ingenua, no tiene maldad ninguna, es una chica maravillosa", asegura. Y no se equivoca, Falcó ha conseguido conquistar al público, jueces, y hasta a sus propios compañeros... ¿Conseguirá convertirse en la ganadora de la edición tal y como apuntan los rumores?