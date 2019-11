Alma Cortés Bollo ha dedicado su nuevo video a mostrarse al natural, a cara lavada y sin maquillaje. Una moda cada vez más habitual en las famosas, a la que ahora se ha unido también la hija de Raquel Bollo. Según los adelantos que ofrecía MTMAD, Alma iba a ofrecer un contenido referido al sexo de su futuro bebé, pero la nueva influencer ha decidido mostrar a sus seguidores algunos trucos de maquillaje, sobre todo, diferenciados en tres tipos. El maquillaje de día, discreto y para quitar la mala cara antes de irse a clases a la Universidad, otro de fiesta, y otro para los diferentes eventos a los que acude.

Alma Cortés Bollo aparecía en su video con el pijama puesto y la cara lavada. La influencer ha enseñado su rutina facial con una diadema en el pelo ha comenzado con la limpieza de la cara. Alma se dejaba un buen rato el jabón, haciendo hincapié en la zona de la barbilla, donde normalmente tiene más rojeces. Después ha retirado el jabón y ha comenzado a maquillarse.

"No me gusta ir muy maquillada siempre. Desde que he descubierto la protección con color, para las mañanas está súper bien, porque no te pones una base, que a mí se me hace como muy pesada para todo el día. Soy muy exagerada con el corrector para las ojeras porque yo duermo fatal", Explicaba la influencer.

Alma no solo ha enseñado su maquillaje diario, si no también se ha detenido en que cosméticos utiliza para un evento o para la noche en general. Apuesta por los brillos y colores oscuros que combinan con su color de piel.