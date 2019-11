La pareja se ha vuelto ha reencontrar dentro de la casa de 'GH VIP 7' y no ha sido precisamente un reecuentro bonito. Tras el alegato del ex boeador hacia el vidente el pasado martes, el maestro estámuy dolido con quien hasta ahora es su pareja por las palabras que le dedico. No obtante, esto no nos sorprende. Desde que Pol entro a la casa, su relación ha estado marcada por los altibajos emocionales. Atentos a las palabras que se han dedicado, porque bonitas bonitas no han sido. La tensión entre ambos ha sido máxima.

“¿Por qué has venido?”, le preguntó el adivino cuando se vieron. “Vengo a verte”, le respondió con frialdad el catalán.“Estoy muy dolido. Me ha hecho mucho daño tu alegato”, se desahogó. “¿Y tú los comentarios que has hecho de un chico, que tú me has negado? He entrado en la casa con una intención y te dije que fuera hablábamos y lo único que veo son vídeos de Alberto”, le reprochó Pol. “He intentado volver contigo, aun por encima d Alberto, pero no has podido, no has querido o no lo has hecho”, le respondió Joao.

“Yo en plató tragando. Intento luchar y todo esto me molesta”, le espetó. El vidente estaba muy dolido con lo que estaba escuchado de boca de su ex y estalló: “hemos roto porque tú has querido. El problema es casi más de actitud y de comunicación. No es que me aburra. Pasa pero es que tengo que agitar mucho el árbol”, remató.