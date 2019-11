El maestro Joao se enfrentaba a su noche más dura tras su expulsión. Y es que antes de abandonar la casa ha tenido que verse las caras con los dos hombre de su vida. Pero, esto no ha sido lo único. El concursante ha tenido que dar explicaciones sobre las conversaciones que éste y Adara han tenido en el confesionario durante su estancia en el concurso. Algo que ha sorprendido mucho al vidente de que se estuviera grabando, ya que, tanto él como Molinero, estaban seguro que esas palabras no saldrían nunca a la luz. Muy fuerte...

Telecinco

"Es una amistad que dentro de 'Gran hermano' se lleva a límites insospechados", afirmó el expulsado. "Lo que habéis largado Adara y tú en ese rincón del confesionario. Lo hemos visto y hemos oído absolutamente todo. También el momento en el que Adara confeso que estaba enamorada", señaló. "Yo no oí nada", bromeó el ex concursante con una sonrisa.

Mediaset

"Yo pensaba que la gente creería que estaba liado conmigo", afirmó Joao. "¿No está el marido de Adara? Es que me da mucho miedo", reconoció el vidente. "Se ha oído lo que ha dicho Adara y yo estoy con ella. Creo en lo que ella me ha dicho y creo que ha sido ninguneada en una relación, que no se ha sentido viva, amada ni comprendida", declaró. "Ella ha callado mucho. Para mí es una chica que ha sufrido y que quiere luchar por su hijo. Tiene derecho a recomponer su vida", concluyó