Cuando pensábamos que los próximos meses en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' iban a estar llenos de tensión debido al encuentro en plató entre Nagore Robles, colaboradora por excelencia del programa y Sandra Barneda, supuesta presentadora sustituta de Toñi Moreno, la dirección da un vuelco radical al puesto y decide que sea la 'opinionista' más popular de Telecinco quien presente el espacio durante los meses de baja maternal de Toñi. Una noticia que nos ha dejado con la boca abierta ya que no sabemos qué reacción ha podido provocar en su ex, con la que después de su ruptura mantenía una relación cordial... ¿Hasta ahora?

GTRES

La propia Toñi Moreno ha conseguido emocionar a Nagore Robles con las palabras de cariño que le ha dedicado durante su presentación como nueva presentadora del programa, una decisión que afecta directamente a su ex, que no ha vuelto a ejercer de presentadora desde que sustituyera a Emma García durante el verano en 'Viva la vida'.

"Nos ha conseguido conquistar a todos, este programa no sería lo mismo sin ella. Ha llegado el momento de que siga avanzando y aprendiendo en esta nueva aventura como presentadora", ha anunciado Toñi ante las lágrimas de Nagore.

telecinco

"Este es el programa al que más cariño tengo", ha confesado Nagore ya sentada en las escaleras del plató, "te doy las gracias Toñi porque sé que has tenido mucha culpa de esto, siempre fui tu preferida. Esta oportunidad para mí es impresionante, este programa es donde más feliz he sido, espero no decepcionaros".

Cuatro

Desde que Nagore Robles salió de su edición de 'Gran Hermano', ha colaborado en distintos programas de Telecinco como 'Supervivientes', 'Gran Hermano VIP' o 'GHDÚO', y hasta el momento, es una de las imprescindibles en el programa del amor. Ahora llega una nueva oportunidad para la vasca que puede suponer un antes y un después en su carrera televisiva y que pondrá más complicado que pueda compaginar su vida sentimental con la profesional.