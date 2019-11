Lola Índigo y Don Patricio se dejan ver saliendo juntos de casa

La pareja no ha confirmado ni desmentido su relación sentimental.

Ambos salieron de la casa de la ex triunfita y pasearon por la capital.

Muchas 'celebrities' intentan llevar con toda la naturalidad el estar con alguien e incluso lo gritan a los cuatro vientos, aunque pueda acabar mal, pero otras, sin embargo, prefieren esconderse y evitar a toda costa llamarlo "relación". Y ese podría ser, precisamente, el caso de Lola Índigo y Don Patricio. “Somos dos personas que nos tenemos mucho cariño, que nos encanta hacer música juntos y ya está, y creo que eso es lo importante. Está a la vista que nos tenemos mucho cariño que nos respetamos muchísimo y que es un enorme artista y espero seguir haciendo música con él, que es lo importante”, declaraba Mimi en su última aparición pública cuando le preguntaban por Don Patricio. Sin embargo, poco después veíamos una de sus fotos más románticas que podría ser, perfectamente, una confirmación en toda regla.

Pero por si eso no es suficiente, seguimos con las pruebas... ¡Se han dejado ver saliendo de casa de Lola Índigo y caminando tranquilamente por las calles de Madrid!

La pareja, que siempre se ha mostrado muy discreta en su relación sentimental, salió de la casa del artista y se fue caminando por la capital.

Eso sí, aunque no comparten públicamente fotos cariñosas, besos, ni palabras románticas, tampoco es que se escondan al 100%... si no, mirad esta imagen que la ex triunfita compartía sin miedo en sus redes sociales.



Ambos han compartido con el mundo 'Lola Bunny', todo un éxito musical y, desde entonces, la vida de ambos cambió, tanto en su vida laboral como por su relación sentimental, y es que la canción les unió más que nunca.