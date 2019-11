Aitana Ocaña. No hay quien no se sepa ese nombre, y no hablamos solo del panorama nacional, no. La ex triunfita ha traspasado fronteras y su éxito parece imparable, tanto que hace unas semanas recibía una gran noticia: ¡La nominaron para los Grammy latinos! Sin duda, un notición increíble que emocionó muchísimo a la joven y hasta confesó no poder creérselo. Pero el momentazo llegaba anoche, cuando Aitana desfiló, guapísima, por cierto, sobre la alfrombra roja de los premios latinos.

Aunque el premio se le escapó y recayó en la venezolana Nella Rojas, la cantante brilló sobre el escenario acompañando a Alejandro Sanz en la interpretación de 'Mi persona favorita'. Los dos españoles, junto con Nella y Greeicy, dieron lo mejor de sí sobre el escenario. Eso sí, desde el patio de butacas, Miguel Bernardeau, novio de Aitana, siguió la actuación de su chica.



@miguelbernardeau Instagram

El actor de 'Élite' no quiso dejar pasar la oportunidad de estar junto a Aitana en un día tan importante en su vida. El hijo de Ana Duato posó sobre la alfombra roja con un traje de Armani.

@miguelbernardeau Instagram

Hasta presumió de ella en sus redes sociales compartiendo una foto de Aitana de espaldas acompañada de unos emoticonos de llamas, ¡vamos, que se derrite con ella! Y como para no, claro, porque la triunfita, aparte de tierna y buena cantante, es espectacularmente guapa.

@miguelbernardeau Instagram

Además, Miguel también mostró su admiración por el cantante Juanes, asegurando que había sido "un placer" poder conocerle a él y a su familia. Sin duda, una noche muy especial tanto para Aitana como para su chico.