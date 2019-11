María Patiño y Carmen Borrego están más enfrentadas que nunca y se lanzan dardos envenenados.

Desde 'Sálvame' y 'Viva la vida' se dedican palabras nada agradables.

Hace ya más de seis meses que Carmen Borrego dejó ‘Sálvame’ porque consideraba que se la trataba mal. Ahora, lejos de haberse calmado las aguas, hay fuerte marejada entre la hija de María Teresa Campos y sus antiguos compañeros de programa.

Pero si hay alguien con quien las cosas están más tensas que nunca es con María Patiño. la gallega considera que las quejas de Carmen no tienen base. ¿Lo malo? Batalla a batalla la guerra se vuelve más encarnizada y están ya a insulto limpio.

Entre las dos mujeres ha habido un cruce de dardos envenenados y las historia parece que está lejos de arreglarse. “Mentirosa”, “estafadora” y “cobarde” son algunas de las lindezas que le ha dedicado Patiño a Carmen Borrrego. Pero la pequeña de las Campos tampoco se ha quedado atrás: “Para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño. Estás engañando al público. Hay millones de totales atacándome”.

Pero esto no es todo. Pasen y lean todas las cosas que se han dicho la una a la otra porque te vas a quedar con la boca abierta.

Carmen Borrego se fue de ‘Sálvame’ porque la relación con sus compañeros era insoportable. Ahora, desde ‘Viva la vida’, continúa la guerra:

“Ni voy de víctima ni me gusta ese papel. ¿Pero en qué te basas para llamarme a mí deshonesta? Si algo me ha caracterizado en mi vida es la honestidad.”

“Todos fallamos, todos metemos la pata, pero estás mintiendo. Y para hablar de honestidad hay que tener todo muy limpito, María Patiño”

“A mí ninguno me hacéis daño, lo que me duele es el daño que le hacéis a mi gente. Me juzgáis sin conocerme. Y has estado un mes llamándome estafadora, no estafadora emocional, estafadora.”

“Estás engañando al público. Estás diciendo que me has defendido y apoyado, y eso no es verdad. Hay millones de totales tuyos, atacándome. Yo no quiero guerras”.

Por su parte, María no se calla ni debajo del agua. Por eso le ha dejado las cosas claras a Borrego, desde su púlpito en ‘Sálvame’.

“Desde la barrera te desenvuelves bien… Yo no te he llamado deshonesta, yo he dicho que no estás acostumbrada a gente honesta como yo. Tenemos que hacer los deberes y ver lo que decimos la una de la otra…”

“Yo no sé si mi casa está más sucia o más limpia que la tuya, pero la cerré con llave y la tuya, de vez en cuando, la abres para todo el mundo…”

¿Por qué te llamo estafadora de los sentimientos, mentirosa y cobarde? Porque en la polémica del tartazo dejaste caer que el equipo había encargado a Payasín que te lo diera para hacerte daño físico y moral con intención”

“Tienes el sentimiento de que somos lo peor y no has tenido el valor de decírnoslo a la cara. Y para mí has sido una decepción. Me va a costar muchísimo volverte a mirar a la cara…”