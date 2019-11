Kim Kardashian no solo es conocida por sus curvas espectaculares que luce en todos sus modelos de ropa, sino también por sus escotes. La mayor de las hermanas Kardashian ha demostrado siempre saber lucir como ninguna los escotes de vértigo que se propone, la mayoría de ellos dejando al aire la espalda o todo el torso sin posibilidad de poder ponerse sujetador. Y claro, cuando la mayor parte de tus vestidos y camisetas son así, necesitas un truco que poder ponerte rápidamente para tapar una parte muy incómoda de verse: los pezones.

Gtres

Con según qué tejidos, los pezones tienden a verse marcados en el vestido y las camisetas, y los pechos tienden a caerse en lugar de mostrar un buen escote sujeto. Por eso, Kim Kardashian ha patentado un truco que lleva utilizando desde hace años para poder sujetar sus pechos y tapar los pezones de una forma rápida, sencilla y, sobre todo, efectiva. Se trata de una especie de esparadrapo de tono nude que se pega a la piel para poder sujetar los pechos de forma efectiva y prácticamente invisible. ¿Cómo? Ella misma no lo muestra en un vídeo en Instagram.

Y no solo lo ha mostrado, ¡si no que lo vende! Ahora el truco de Kim Kardashian está disponible en las tiendas Skims a través de sus emplazamientos físicos y online en diferentes tonos para todas las pieles posibles. Miles de mujeres, entre las que se encuentran la cantante Pia Toscano, han agradecido a Kim el lanzamiento de este producto: "Thank You so much for creating this product!!!", ha escrito la norteamericana.

El truco había aparecido en varias ocasiones en redes y era utilizando por las mujeres con un esparadrapo normal con tono blanco o similar al nude, pero que dejaba su marca a la hora de retirarlo. Esta cinta está especialmente hecha para este uso por lo que promete no dejar ningún tipo de resto a la hora de quitarlo. Y tiene garantía Kim Kardashian.