Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pues que se lo digan a Belén Esteban. Cuatro años después, pero ha llegado. "No me gusta cómo estoy viendo a Mila, y tengo que ser justa, por muy amiga que sea", confesaba hace unas semanas sobre el concurso de su compañera y amiga Mila Ximénez. Sin embargo, no solo no le gusta, ¡es que quiere que la expulsen! Sí, habéis leído bien. Muy fuerte, ¿no? Mira que hay nominados para el próximo jueves... ¿No prefiere que salga Noemí? ¿Antonio David? ¿Adara? ¿Hugo Castejón? ¿Cualquiera antes que su compañerísima? Pues no, parece que no. La princesa del pueblo tiene claro que su ganadora es Adara Molinero y quiere que se lleve a casa el maletín: "A mí, quien me ha hecho sentir, para lo bueno y para lo malo, se llama Adara", pero de ahí a pedir la expulsión de su amiga hay un trecho...

“¿Que ha dado momentos? Sí. Pero ha habido otros en los que ha estado fatal y yo he visto muchos vídeos donde no me ha gustado”, declaraba en 'Sálvame', aunque reconoce morderse la lengua porque "cuando he hablado de ella lo primero que han dicho es que soy su enemiga, que me quiero vengar y no me compensa".

Telecinco

Y se refiere, precisamente, a la dureza con la que Mila trató el concurso de Belén Esteban en 2015, algo por lo que le pidió perdón antes de entrar a la casa: "Belén. Te pido perdón otra vez, por no entender tu concurso, y ahora recuerdo cada día cuando me decías lo duro que era, emocionalmente".



Belén asegura que “tengo mi conciencia tranquila porque estoy comentando un reality y, aunque haya una amiga y compañera dentro, no puedo decir que me gusta cuando no me está gustando”. Las cosas claras y el chocolate... Y a la pregunta de quién quiere que sea expulsado, confesó tenerlo claro y que "es evidente": "Hay cinco nominados pero si tuviera que elegir a alguien elegiría a Mila, yo".