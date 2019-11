Ana de Armas sorprende con un vestido de 'Chanel'

La actriz ha estrenado la nueva película de 'James Bond'

La actriz Ana de Armas es considerada una de las artistas españolas mejor vestidas. En cada alfombra roja a la que se presenta acaba sorprendiendo con el look escogido para la ocasión. Un acontecimiento que ha vuelto a repetirse durante la presentación de la película 'Knives Out'. El nuevo largometraje de 'James Bond' en el que ella aparecerá como una de las protagonistas junto a Daniel Craig, Chris Evans o Catherine Langford. Ana de Armas aparecía reluciente con un vestido que recordaba al Hollywood de los años 30 y que hacía recordad a películas como 'Lo que el viento se llevó'.

Gtres

El vestido era un diseño de la colección de primavera- verano 2019 de Alta Costura de Chanel. Se trata de un vestido de color blanco con manga abombada hasta el codo y con flores y plumas de colores bordados alrededor del vestido. Para estilizar la figura, el diseño cuenta con un fajín blanco en la cintura. Además, en la parte de abajo, se aprecian tres tiras de volantes que le dan más voluminosidad al conjunto.

Un look que completó con un peinado "descuidado" que le daba un aspecto mucho más juvenil y dulce. En concreto, la actriz optó por recogerse un moño alto con mechones sueltos que le daban un aspecto más natural. Un look que quiso completar con un discreto maquillaje en tonos rosas y melocotones.

Gtres

Sin duda, un conjunto que le hacía parecer una princesa inspirada en antiguos clásicos que provocaron la sorpresa y admiración de todos los allí presentes.