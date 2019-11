Adara enfadada con Hugo por no mostrar empatía por ella tras la expulsión de Joao

Hugo le achaca a Adara que se siente solo dentro de la casa

La concursante de 'GHVIP 7', Adara Molinero, ha mantenido una fuerte discusión con su amigo Hugo Castejón. La concursante siente que cada vez se está quedando más sola dentro de la casa de Guadalix después de que Joao fuese el último expulsado del reality. Entre los apoyos que le quedan dentro del concurso se encuentra Hugo con quien parece no entenderse últimamente. La concursante le recrimina que busque peleas de manera innecesaria y deje ver durante las galas que él está solo en el concurso. Algo con lo que no está de acuerdo ya que ella intenta estar con él.

Telecinco

Todo comenzó después de que en la casa no parase de haber discusiones. Una situación que llevo a Adara al límite y acabó pidiendo que parasen entre lágrimas. "No se puede discutir todos los días. Todo el rato. Es que es demasiado", apuntaba Adara. Unas peleas en las que, la mayoría de veces, está involucrado su amigo Hugo Castejón.

Tras esto, Adara y él tuvieron una conversación donde Castejón le reconocía que le habían extrañado "ciertos posicionamientos" que ella había tenido dentro de la casa. Todo a raíz de ciertos comentarios que la concursante hizo sobre él con el resto de compañeros. Adara acababa estallando diciéndole: "No voy a entrar en tu rollo. Si querías alejarte de mi, dilo clarito".

Para la concursante, Hugo Castejón no ha sabido apreciar su amistad ya que durante las galas no dejaba de insinuar que se sentía solo. Además, Adara le ha echado en cara que no sintiese más empatía por ella cuando Joao fue expulsado. Un hecho que él achaca a que ella estuviese hablando con el resto de la casa y no con él.

Telecinco

Tanto ella como Hugo se sienten muy solos dentro de la casa. Aunque Adara lo tiene claro: "Quieres hacer ver que estás solo y que yo no quiero estar contigo. He estado contigo, si te sientes solo, es tu problema. Tienes un problema de que yo hable con la gente y yo hablo con todo el mundo", le aclaraba.

De momento parece que el intento de acercar posturas no ha tenido mucho éxito y ambos amigos se sienten muy dolidos el uno con el otro.