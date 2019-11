Alejandra Rubio confiesa que se sintió apartada en el colegio

La hija de Terelu Campos habla de la enfermedad de su madre

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha querido sincerarse en el plató de 'Volverte a ver' y relatar algunos de los acontecimientos más difíciles que tuvo que vivir durante su adolescencia debido a que era hija de un personaje famoso. La influencer le ha relatado al presentador, Carlos Sobera, cuáles han sido los momentos más duros tras convertirse en un personaje público y cómo ha conseguido superarlo. Una transición donde siempre ha contado con el apoyo de su madre que no ha dudado en estar siempre con ella para apoyarle en todo.

Telecinco

Durante su etapa en el colegio ya empezó a sufrir algunos desprecios debido a que era hija de un personaje conocido. "Me dejaban un poquito de lado", ha expresado Alejandra Rubio al recordar su paso por el colegio. Aunque sin duda, lo más difícil para ella vino cuando cumplió la mayoría de edad y empezaron a publicarse fotografías de ella. "Tenía que tener mucho cuidado con todo", ha recordado.

Uno de los momentos más difíciles que tuvo fue cuando publicaron una instantánea de ella donde se le veía en bikini en una playa de Málaga. "Dieron a entender que tenía una enfermedad", ha indicado. Esto afectó mucho a su vida personal hasta el punto de no acudir a realizar un examen de Selectividad. "No quería salir de casa ni que nadie me viese", ha reconocido. Un hecho que logró superar con la ayuda de su pareja. "Yo sé cómo soy y cómo estoy y la gente que me rodea también", ha expresado la influencer reconociendo que es lo único que le importa.

Durante el programa también ha habido tiempo para hablar sobre la enfermedad de su madre. Ella ha confesado que cuando le diagnosticaron cáncer ella tenía doce años y no era consciente de lo que ocurría. "Mi madre me dijo que tenía algo pero no dijo exactamente el qué, solo que se va a curar". Sin embargo, con el paso del tiempo acabó descubriendo que se trataba de algo grave. Aún así, reconoce que en esa época no vio a su madre nunca mal ya que cuando le tocaba sesión de quimioterapia ella se quedaba en casa de su abuela, María Teresa Campos.

Telecinco

Con la recaída de su madre ella ya sí era mayor y mas consciente de lo que ocurría. Es por esto, que no ha dudado en estar siempre al lado de ella apoyándola para poder superarlo juntas.

Otro de los momentos que ha recordado es cuando murió Bea, pareja de su padre Alejandro Rubio. "Me volví loca. No sabía para donde tirar y me puse el pelo de muchos colores", ha reconocido.

Alejandra Rubio ha acudido a 'Volverte a ver' para sorprender a su madre y agradecerle por haber estado en todos estos momentos difíciles de su vida. Un gesto que ha logrado emocionar a Terelu Campos.