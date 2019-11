Kiko Matamoros emocionado en la fiesta de aniversario de su local

El colaborador de 'Sálvame' admite que es un lugar muy especial para él

El colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros, ha acudido a la fiesta organizada por el aniversario de su discoteca 'Oh my club'. Al acto ha acudido junto a su pareja, Marta López, con quien ha posado muy sonriente. De hecho, el colaborador se ha emocionado al ver lo bien que va su negocio y recordando que allí fue el lugar donde conoció a su novia. "Conocí aquí a Marta y es muy especial", ha expresado visiblemente emocionado. Además, para él este año ha sido un tiempo marcado por el éxito y la felicidad.

Gtres

Kiko Matamoros ha reconocido ser "muy celoso de lo suyo", aunque en las relaciones intenta serlo lo justo. Tanto él como Marta han reconocido que intentan ignorar a todas aquellas personas que intentan criticar su relación y que no llegan a creérsela por la diferencia de edad que existe entre ambos. "Siempre hay envidiosos", ha contestado Kiko a todos ellos. Por su parte, Marta López admite que intenta ignorarlos y no hacer caso a lo que dicen. "Lo que importa es que hablen ya sea para bien o para mal. No me importa lo que digan de mi", ha expresado la pareja del colaborador.

Además, durante la inauguración también ha hablado de la relación entre Estela Grande y su hijo Diego Matamoros. El colaborador de 'Sálvame' sigue pensando que su hijo no debería volver con ella. "Creo que tiene poco futuro. Hay cosas en la vida que se pueden olvidar o tratar de olvidar pero que se quedan siempre dentro. El único perdón que existe es el olvido", ha aclarado Kiko Matamoros.

Por otra parte, también ha expresado su opinión respecto a las declaraciones que realizó su hija Laura Matamoros donde expresaba que a ella le gustaría que ganase 'GHVIP 7' Adara. "Pues ya tiene dos problemas uno con su hermano y otro con ella misma", ha contestado Kiko entre risas. Él no entiende cómo su hija puede apoyar a Adara ya que a él no le está gustando el concurso que está realizando.

Gtres

Por último, también ha aclarado que le gustaría que su hija y Benji volvieran a estar juntos ya que a él era un chico que le caía muy bien y que le gustaba para ella.

Kiko matamoros ha vivido una noche muy especial donde además de celebrar un año de éxito en su local, también le ha servido para revivir el momento en el que él y su novia se convirtieron en ese lugar tan especial para ambos.