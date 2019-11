Rosalía recogió sus premios con el entrecejo pintado

La cantante sorprende con sus looks en cada aparición pública

La cantante Rosalía ha sorprendido en los Grammy latinos. La artista no para de arrasar con su música allá donde va. Sin embargo, no es solo esto lo que llama la atención de ella y es que en cada aparición pública sorprende con un nuevo y original look. A sus famosas uñas kilométricas decoradas con un gran número de piedrecitas, la cantante ya añadió unos dientes de oro. Ahora, junto a estos dos complementos, la artista ha querido aparecer en los Grammy latinos con otro cambio en su aspecto. En esta ocasión se trata de sus cejas, y es que Rosalía ha decidido pintarse el entrecejo para que parezcan una sola.

Getty

Tras su actuación durante la gala de estos premios, la cantante decidía cambiar su vestimenta y aparecía con un traje de Carolina Herrera compuesto por chaqueta y pantalón corto negro. Un conjunto que iba acompañado de un sujetador negro con pedrería. De zapatos, eligió llevar unos tacones con un gran lazo. Para rematar el look, la artista apareció con unas gafas negras de las que colgaba una cuerda dorada.

Lo sorprendente vino después cuando se le pudo ver con el entrecejo pintado y unos grillz en los dientes, que consisten en una decoración que cubre la dentadura y que suelen utilizar frecuentemente los cantantes de hip hop.

Getty

No es la primera vez que se le puede ver con este aspecto, y es que la cantante ya lució este sorprendente look durante el rodaje de su nuevo videoclip 'A palé' y que ya se está convirtiendo en otro gran éxito de la artista.