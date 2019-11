Hugo Sierra admite que es "muy difícil" recomponer su relación

La pareja de Adara confiesa que no sabe lo que le ha pasado durante el concurso

La pareja de Adara, Hugo Sierra, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para aclarar cómo se siente tras ver las declaraciones que Adara ha hecho en el concurso de 'GHVIP 7'. Hugo Sierra se ha mostrado muy afectado por esta situación aunque ha admitido que aún no quiere dar nada por terminado hasta que ella no salga del concurso y puedan tener una conversación. Unas confesiones que ha realizado bajo la atenta mirada de Gianmarco, quien escuchaba todo en otro apartado del plató. Para el ex concursante de 'GHVIP 7' esta situación está siendo muy complicada.

"Es muy difícil que esto siga adelante", ha confesado Hugo Sierra. Él piensa que su relación con Adara está ya muy dañada, pero aún así quiere esperar para hablar con ella y deja una posibilidad abierta. Para él es muy difícil finalizar esta relación por completo ya que sigue "enamorado" de ella.

Además, Hugo ha reconocido que puede entender que su pareja se haya enamorado de otra persona, pero no comprende por qué ha tenido que "ensuciar" su imagen y hablar mal de él para justificar sus sentimientos.

Por su parte, Belén Esteban le ha acusado a de rechazar subir a la casa de Guadalix para ver a Adara. "La productora dice que cuando Gianmarco fue expulsado te llamaron para ver si querías subir a la casa y dijiste que no", ha indicado la colaboradora. Una afirmación que ha sorprendido a Hugo Sierra quien ha admitido no acordarse de esa propuesta. Lo que sí ha confesado es que recibió una invitación para subir a la casa justo en la semana que estrenaba una exclusiva en una revista. "Tuve que rechazarlo porque la revista no me dejaba", ha indicado.

Detrás de él podía verse a un Gianmarco que no era capaz de contener la risa y que no podía evitar decir que si Hugo no había subido es porque "no estará tan enamorado". Para el italiano, Hugo no está siendo sincero con sus confesiones y lo único que le interesa es poder salir en televisión.

Hugo Sierra también ha querido aclarar que si ha decidido ponerse en contacto con sus abogados por "recomendación" debido a las declaraciones que la concursante de 'GHVIP 7' realizó donde reconocía que estaba pensando en mudarse a Madrid.

La pareja de Adara se siente muy confundida ya que antes de entrar a la casa creía que las cosas entre ellos estaban bien. "Te quiero mucho. Os amo mucho. No creas lo que te digan", son las palabras que Hugo ha confesado que le decía Adara antes de entrar en el reallity.

Además, ha reconocido que si Adara le dijese que quiere volver a la casa que ambos comparten él no le dejaría. "Cuando hay un adelanto de medidas hay cosas que respetar", ha explicado. La solución para él, en todo caso, sería alquilar un apartamento para que uno de los dos se fuese a vivir allí mientras llegan a un acuerdo.