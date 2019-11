Gianmarco siente que los colaboradores de 'Sábado Deluxe' están en su contra

El ex concursante de 'GHVIP 7' reconoce que para él es muy difícil poder defenderse en un idioma que no es el suyo

El ex concursante de 'GHVIP 7', Gianmarco, ha acudido a Sábado Deluxe. Su intención era contar qué sentía hacia Adara y cómo está su relación con ella. Sin embargo, cuando ha intentado explicar por qué en un primer momento no quiso admitir que estaba enamorado de ella, se ha encontrado con que alguno de los colaboradores del programa no estaban de acuerdo con él. En concreto, Belén Ro ha sido la que se ha mostrado más desconfiada con los sentimientos del italiano hacia Adara. La colaboradora no ha dudado en exponer a Gianmarco todas las contradicciones que estaba diciendo, algo que el italiano no entendía.

Telecinco

"No es fácil porque me atacáis todos" ha explicado el italiano al sentirse acorralado por los colaboradores de 'Sábado Deluxe'. Gianmarco ha intentado hacer entender que para él era muy difícil poder explicarse en un idioma que no era el suyo y con gente que no paraba de "atacarle". Una afirmación que los colaboradores han puesto en duda ya que piensan que el ex concursante de 'GHVIP' controla muy bien el español. El italiano ha insistido en que se trataba de "cuatro personas contra una" y no podía defenderse de todo.

La presentadora María Patiño ha tenido que intervenir para pedir que exista hacia él el mismo respeto que los colaboradores tuvieron mientras estuvo Hugo Sierra siendo entrevistado. Una situación que se estaba volviendo muy tensa y que Belén Esteban intentó apaciguar. "¿Has visto Sábado Deluxe? Aquí se habla así", le ha reconocido la colaboradora para hacerle ver que no era nada personal en contra de él.