Estela Grande revela nuevos datos sobre su relación con Diego Matamoros

Kiko Matamoros afirma que Estela Grande y Oriana "se encontraron en una discoteca"

La concursante de 'GHVIP 7', Estela Grande, se ha sincerado con sus compañeras de concurso contando nuevos detalles de su relación con Diego Matamoros. Aunque al principio no quiso hablar sobre el tema, tras la insistencia de Alba Carillo, la mujer de Diego acabó confesando que él habría podido recibir mensajes de un personaje conocido. "No pasa nada, si con Santi también lo hizo", le animaba Alba Carrillo para que Estela se sintiese libre de seguir contando qué había sucedido. De hecho, fue Alba la encargada de sacar a relucir el nombre de Oriana Marzolli.

"No ha pasado nada. Es más un rechazo mío", matizaba Estela Grande. Por su parte, su compañera Alba explicaba entre bromas que la culpa era de ella por tener un marido "tan guapo". Al final, su compañera de concurso no aguantaba más y acababa preguntándole si Oriana escribió a Diego. Una pregunta a la que Estela contestaba con un rotundo "claro que sí. Se han escrito". Aún así, ella matizaba que eso fue hace mucho y que no ha leído nada. "Aunque a veces no es necesario", apuntaba.

Por su parte, el padre de Diego, Kiko Matamoros ha revelado que él tiene más información sobre este asunto tras ver las imágenes inéditas de la confesión de Estela. "Yo sé que Oriana y Estela tuvieron un encuentro en una discoteca", ha relatado Matamoros quien asegura que acabaron, supuestamente, "llegando a las manos". Kiko Matamoros ha querido defender a su hijo y ha confesado que Estela es una persona "muy celosa".