Gotzon Mantuliz es, ahora, además de diseñador, modelo, colaborador, presentador de televisión, y aventurero, un 'influener' más, y como tal, se apunta a todos los viajes que los del gremio hacen por el mundo. ¿El último? Un viajazo a Los Cabos, en México, al que ha asistido acompañado de María Pombo y su marido Pablo Castellano, las hermanas de María, Marta, con su marido Luis Giménez, y Lucía y otros amigos. Entre paisajes de ensueño, playas increíbles, actividades, cenas con encanto, había un pero... Al viaje no ha podido llevarse a su inseparable Noa. Aunque Gotzon suele ir, a todas partes, acompañado de su perrita (toda una influencer más en la red) a este no ha podido apuntarse, ¡y claro, la ha echado muchísimo de menos!

Pero como todo lo malo, tiene su parte buena... ¡El reencuentro! El propio Gotzon ha compartido el momentazo en sus redes sociales, consiguiendo derretir a todos sus seguidores con un tierno vídeo en el que Noa ve a su compañero y corre hacia él como si no hubiera un mañana, porque "por fin estamos juntos", asegura él mismo.

Como comenta el propio joven, "home is where my dog is" (mi casa está donde está mi perrita), unas palabras que nos han conmovido, ¡si es que son la pareja más querida de Instagram con diferencia!

"Noa os manda muchos lametones al final del vídeo!😂👣🐾", añade, y es que está para comérsela.