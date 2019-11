Terelu Campos da su opinión de las palabras que Matiño dedicó a su hermana

La colaboradora de 'Viva la vida' no quiere involucrarse en este conflicto

La colaboradora de 'Viva la vida', Terelu Campos, ha dado su opinión sobre las declaraciones que María Patiño a realizado de su hermana en el plató de 'Sálvame'. Terelu reconoce que no había visto ese vídeo y que tampoco escuchó lo que su hermana, Carmen Borrego, dijo sobre María Patiño en televisión. Para ella, ver estos vídeos de María Patiño le causan dolor y por eso prefiere mantenerse al margen y no verlo. "No soy nada masoquista", explicaba a sus compañeros. Sin embargo, tras verlo en el programa decidió dar su opinión sobre este conflicto.

Telecinco

A Terelu Campos lo que más le ha dolido es que Patiño llamase a su hermana deshonesta. Una acusación que considera totalmente falsa. "Mi hermana puede ser muchas cosas pero no es deshonesta ni con sus amigos, ni con su familia, ni en su trabajo", aclaraba la colaboradora. Además, explicaba que para ella alguien deshonesto sería aquel que "dice una cosa por un lado y otra por otro".

Por su parte, María Patiño ya aclaró este asunto diciendo que nunca la llamó así sino que simplemente dijo que Carmen Borrego "no está acostumbrada a tratar con gente tan honesta como yo".

Otro de los aspectos que no le han gustado de la declaración de María Patiño es que afirme que nunca llamó "estafadora" a Carmen, sino "estafadora emocional". Terlu Campos admite que la primera vez sí que la llamó estafadora y que ambas tuvieron una conversación donde Terelu le explicó que no quería que hablase así de su hermana.

Telecinco

La colaboradora de 'Viva la vida' prefiere no meterse en estos conflictos ya que piensa que las "guerras que inicie Carmen son de Carmen". Es por esto, que hay cosas que desconoce esta discusión.