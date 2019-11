Carmen Borrego invita a María Patiño a hablar en persona

La colaboradora de 'Viva la vida' responde a María Patiño

La colaboradora de 'Viva la vida', Carmen Borrego, ha querido responder a todo lo que María Patiño ha dicho sobre ella en 'Sálvame'. Ambas parecen no querer enterrar el hacha de guerra y no consiguen llegar a un entendimiento. En sus últimas declaraciones, María Patiño subrayaba que no había llamado deshonesta a Carmen Borrego y que solo había dicho que "no se había topado con gente tan honesta como ella". Además, sigue recalcando que Carmen Borrego es una "estafadora de los sentimientos". En su alegato, de seis minutos, también le acusaba de no haber tratado este conflicto "cara a cara" con ella.

Tras escuchar todas esta acusaciones, Carmen Borrego ha admitido que ella con cinco segundos "tendría suficiente" para responderle. La colaboradora ha admitido que no tiene ningún problema en hablar con ella en persona y le ha invitado a que se siente con ella y hablar "mirándole a los ojos" ya que "no tiene nada que ocultar". "Cuando tú quieras. En mi casa, en este plató o en una cafetería. No tengo ningún problema", ha confesado Carmen Borrego.

La hermana de Terelu Campos también ha querido resaltar que ella no tiene "nada en contra" de María Patiño y que solo habla de ella porque en plató le ponen imágenes de Patiño hablando sobre ella y tiene que defenderse.

Lo que sí ha querido dejar claro es que nunca ha insultado a sus compañeros y que si no habló tras el percance de 'Sálvame okupa' fue porque ya no trabajaba allí. La colaboradora ha insistido en que lo único que comentó, tras su tartazo en dicho programa, es que ellos tenían un parte médico donde "indicaba que no podían hacerme nada en la cara".

Parece que ambas están de acuerdo en que lo mejor para solucionar esta situación es mantener un encuentro en persona y hablar las cosas a la cara. Ya solo queda saber quién será capaz de dar el primer paso para que esto se produzca.