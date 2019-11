Tras la expulsión del maestro Joao y Gianmarco, la concursante de 'GH VIP 7' no está pasando por su mejor momento dentro de la casa. Y es que la ex azafata de vuelo se siente muy sola dentro de la casa. Además, ha tenido un duro enfrentamiento con el único aliado que tenía en Guadalix de la Sierra, Hugo Castejón. Pero, parece que esta enemistad venía de largo porque, antes de saber quién era el expulsado el pasado jueves, Molinero confesó sus verdaderos sentimientos por el ex de Marta Sánchez con su amigo Joao. Atentos a las palabras porque no tienen desperdicio.

"Pelea, lucha, pero no pierdas nunca tu temple", le dijo Joao a su amiga. "¿Escuchas? La discusión que están teniendo, no va contigo", señaló el adivino. "Es un provocador", criticó entonces Adara. "Gracias que te has dado cuenta", siguió el videnta. "Es un puto loco. Me pone mala hasta su voz", confesó Molinero."Está obsesionado con la tele", continúo entonces la ex azafata de vuelo.

"Él lleva un mes sin estar aquí. Se nota que tiene fuerza, nosotros no. Estamos más desgastados", declaró la concursante. "Hugo me dijo que Gianmarco no era bueno para mí", desveló Molinero. "Se piensa que soy tonta, que voy a caer en sus provocaciones. Es asqueroso", añadió Adara. "Se piensa que somos tontos, que no nos damos cuenta", concluyó la concursante dejando a cuadros a todos los colaboradores del debate.