Miley Cyrus, su cumpleaños más amargo

La cantante está viviendo un año para olvidar: problemas de salud y varias rupturas sentimentales tras su divorcio de Liam Hemsworth.

La excuñada de Elsa Pataky cumple 27 años el 23 de noviembre, pero este no será precisamente el mejor de su vida. La cantante y actriz no atraviesa un buen momento personal, que además repercute en lo profesional. Y es que la Cyrus acaba de ser recientemente operada de las cuerdas vocales, que la obliga a permanecer callada durante unos meses. Además, está en pleno proceso de divorcio de Liam Hemsworth y, para colmo de males, su relación con Cody Simpson parece que hace aguas.

Su cumpleaños llega en un momento complicado, claro que ella, la provocación hecha mujer, es experta en ponerse el mundo por montera y sacar la mejor de sus caras para no defraudar a sus fans. Y seguro que se guarda un 'as bajo la manga' y su cumple se convierte en memorable. Por lo pronto, nosotros, no queremos dejar pasar una fecha tan señalada para dedicarle nuestra más sincera felicitación. Ahí va nuestro regalito de cumple.

Miley Cyrus venía al mundo el 23 de noviembre de 1992, en Franklin (Tennessee). Realmente no se llama así, el verdadero nombre de la cantante es Destin Hope Cyrus y lo cambió por Miley (significa 'sonriente') porque era un bebé muy risueño.

Rubia y de impresionantes ojos azules, no pasó desapercibida para la factoría Disney que la fichó para que protagonizara una de sus series estrella 'Hannah Montana', que se estrenó en 2006 y la convirtió en un ídolo para los adolescentes de medio mundo.

A medida que fue creciendo, fue alejándose de la imagen de niña buena de Hannah Montana y se convirtió en una joven transgresora, polémica y provocadora.

Hasta tal punto que en 2013 grabó uno de sus videoclips más comentados: 'Wrecking ball'. Después puso de moda el famoso 'twerking'.



Su lado más tierno lo saca al lado de sus animales, a los que adora. De hecho, en su casa tiene una 'pequeña arca de Noé', donde conviven 7 perros, 4 caballos, 3 gatos y 1 cerdo. Y hasta hace unos meses, también su marido, el guapérrimo de Liam Hemsworth.



Sin embargo, la pareja anunció su divorcio el 11 de agosto tras ocho meses de casados y casi una década de idas y venidas. Su historia, al final, no tuvo un final feliz y terminaron cada uno por su lado.

La causante de esta ruptura fue Kaitlynn Carter, de la que se enamoró hasta tal punto que dejó a Liam por ella. Algo que no nos extrañó teniendo en cuenta que en más de una ocasión Miley ha declarado que no comprende su género y sexualidad, ya que se considera pansexual.



El caso es que su loco amor por Kaitlynn les duró unos meses. Las chicas rompieron y la cantante rápidamente encontró sustituyo en su corazón. Esta vez el afortunado es Cody Simpson, con el que pasó una inolvidable noche de Halloween.



Sin embargo, en el amor no tiene mucha suerte Cyrus y podría haber roto también con su 'nuevo novio' por lo que estaría, otra vez, soltera. Y encima muda. ¡Vaya panorama, Miley para celebrar tus 27 otoños!