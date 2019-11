'Mamma mía' (nunca mejor dicho), cuánto ha llovido desde que Víctor Sandoval presentaba programas de televisión... Presentó, precisamente ese en Telemadrid junto a Francine Gálvez, Pilar Soto y Patricia Pérez en 1999. Muchos años han pasado, sí... Pero ha vuelto a demostrar su valía y lo ha hecho gracias a 'Sálvame', donde cada lunes se escoge a un nuevo presentador para la primera hora de programa, llamada 'Limón', hasta que llega Jorge Javier Vázquez para ponerse a los mandos. En esta ocasión ha sido Belén Esteba la encargada de anunciar que hoy, el presentador de ‘Sálvame Limón’ se iba a decidir a través de una carrera de fondo desde los exteriores de Mediaset. Raquel Bollo esperaría al ganador con el pinganillo y una bandera de fin de carrera en el plató.

Lydia, Kiko Matamoros, Victor Sandoval, Belén Ro y Gema López han sido los participantes en la carrera por el pinganillo y Víctor ha sido el que más ganas le ha puesto y ha llegado primero, haciéndose con las riendas del programa: “¿Por qué siempre me hacéis correr para ganar algo? Luego dirán que me habéis dejado ganar”, bromeaba a su llegada.

Telecinco

Sin poder ocultar su felicidad, Víctor declaraba: "Hace 25 años que no presento así que me voy a poner en modo presentador” y su primer recadito al coger el poder ha sido para el Maestro Joao: “Pues mira el miércoles había quedado para cenar con Pol y me ha dado plantón así que cuidado”.