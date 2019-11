Peinan a la pequeña Stormi con las mismas trenzas que su padre, el rapero Travis Scott.

Con menos de dos años, la hija de Kylie Jenner es tan famosa que hasta ha protagonizado una portada.

Lo reconocemos, esta enana nos tiene ganados. Aún no tiene ni dos años y la pequeña Stormi tiene el poder de revolucionar las redes cada dos por tres. Bueno, obviamente ella no, sino sus famosísimos padres, Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, que se han empeñado en presumir de hija y lo están llevando a límites insospechados (padres que, por cierto, nos tienen de lo más despistados porque ya no sabemos si se han vuelto a reconciliar o no). Si normalmente son su madre y el resto de las Kardashian las que publican fotos de la pequeña con los looks de los más adorables, en esta ocasión ha sido su propio padre.

El músico acaba de colgar en su perfil de Instagram varias fotos de Stormi Webster peinada con las mismas trenzas que normalmente luce su padre, Travis Scott. Tan mona está la pequeña con sus trencitas a modo de rastras y adornadas al final con abalorios transparentes, que las fotos han ido acumulando likes y ya van por más de cinco millones.

A la hija de Kylie Jenner no sólo la han peinado con las trenzas del rapero, sino que además la han vestido con una camiseta del Festival Astroworld que organiza el propio Travis Scott y al que incluso fue la propia Stormi hace unos días. Está claro que la niña va a salir rapera a la fuerza...

Pero ésta no es la primera vez que los famosos papás se dedican a hacer que su hija los copie. A su madre le encanta eso de que Stormi lleve los mismo diseños que ella pero en versión diminuta y muy a menudo las vemos vestidas iguales. Pero cuando más ha llamado la atención la cosa, ha sido hace muy poquito, Kylie Jenner disfrazaba a su hija para Halloween con el mismo look que ella había lucido en la última gala MET.