Cuando nos echamos pareja, lo normal es compartirlo todo: secretos, emociones, sentimientos, amor, sexo... sin embargo, cuando nos vamos a vivir con esa pareja, al final acabamos compartiendo mucho más de lo que nos gustaría: manías, olores, discusiones... y de eso saben ya mucho Violeta y Fabio. Los dos ex supervivientes acaban de estrenar nidito de amor, y aunque aún están en vías de traslado, ya hemos podido ver algo de su nueva casa. Ahora, además, han querido compartir algunas habitaciones más, como el preciado vestidor que tanto ansiaba Violeta (lo bueno es que tienen dos, uno para cada uno), o el baño... que ha traído cola.

Mediaset

¿Y qué tenía de especial el baño? Poca cosa, si no fuera porque ahí es donde Fabio ha desvelado uno de los secretos mejor guardados (y algo escatológicos) de su churri... y todo por que ella ha desvelado en MTMad que el baño pequeño es el que utiliza el italiano para hacer sus necesidades en lugar del principal (para que así Violeta no tuviera que oler nada). "¿Por qué cuentas eso...? ¡Pues tú pones la aspiradora cuando vas al baño!", se la devolvía Fabio a su novia. ¡Donde las dan las toman, bonita!

Mediaset

¿Y ha acabado la cosa ahí? No, porque Violeta, tras negarlo todo, arremetía desvelando que él pone la música y abre el grifo a tope para que no se le oigan... sus deposiciones. ¡Qué feo todo! Pero vamos, que no se preocupen, porque de aquí a unas semanas (si acaso meses) ya estarán más que acostumbrados. "Ah, ¿pero que haces caca? ¿Y te tiras pedetes?", se preguntaba Fabio con cara de sorpresa. "No tantos como tú", cortaba Violeta, aunque no le quedaba más remedio que admitir: "Las princesas también cagamos".

Sus vestidores, los más deseados

Puede que algunos, cuando se mudan a una casa nueva, lo primero que necesiten sea una tele, internet, un teléfono o que funcionen bien el agua, la luz o el gas... pero para Violeta y Fabio lo principal eran los vestidores. Y oye, al final no han quedado nada mal, pero al italiano (que encima tiene más ropa) le ha tocado quedarse con el pequeño... "¡Es súper injusto!", exclamaba.

Mediaset