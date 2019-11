Ser madre no es algo fácil, y no lo es incluso ya desde el momento en el que te quedas embarazada. La dieta, los kilos de más, el dolor de espalda, molestias, incontinencia... por no hablar de las preocupaciones el resto de tu vida. Aunque luego todo lo bueno compensa lo malo, hay un momento de lo más traumático para toda madre que es imposible de olvidar, y es, cómo no, el momento del parto. Sacar un melón por donde no cabe un melón no es precisamente una de las experiencias más bonitas que una pueda vivir, y de eso sabe mucho Adara Molinero.

Telecinco

El bebé que la gran hermana VIP comparte con su ¿chico? Hugo Sierra nació el pasado mes de febrero, y aunque pensábamos que todo iba fenomenal entre ellos, ahora se ha sabido que la pareja ya atravesaba una crisis antes de que ella entrara en la Casa... y uno de los problemas más gordos fue la falta de sexo.

Mediaset

Adara confesó a Joao que parecía que Hugo había perdido el interés en ella, pero él contraatacó afirmando que no pudieron mantener relaciones después del parto por "un problema físico" de ella. ¿Y qué era? Pues ahora hemos sabido que por culpa del parto, no todo volvió a su ser en el cuerpo de Adara.

Mediaset

La modelo, poco después de dar a luz, confesó que se había desgarrado, y no sólo eso: su vagina y sus labios vaginales no volvieron a ser los mismos, así que decidió someterse a una labioplastia de reducción, que podría haber sido el motivo por el que la falta de sexo se alargó más allá de la cuarentena... pero no tanto como pasarse meses sin tocarse el uno al otro. Vamos, que no todo ha sido cosa de Adara, ya que incluso ella confesó que hasta se había puesto en lencería delante de Hugo para ver si reaccionaba... y nada.