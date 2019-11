¡Menudo notición con el que nos hemos despertado este martes! Bueno, "despertado" tampoco, porque esto ha ocurrido a las 12:30 de la tarde y nosotros ya llevábamos currando unas cuantas horas, pero saber que Joel Bosqued se casa ¡nos ha hecho mucha ilusión! El guapísimo actor ha querido aprovechar la felicitación de cumpleaños a su chica, Selene, en la que ha terminado divagando tanto ¡que le ha propuesto matrimonio de la forma más pública que existe: por Instagram! A esta hora aún no hay respuesta pública de la joven, pero todo se andará. ¿Quién iba a decir que no a este bombón?

Agencias

"Felicidades, mi nena. Gracias por quererme y aguantarme. Ya sabes que te he dicho muchas cosas en este tiempo, y compartir tu tiempo conmigo es increíble. ¡El bien que me haces! Y sólo quiero poder crecer a tu lado y poder ver cómo después de los días tan largos, llegas a casa y tienes calma. Porque eso es lo mas importante. Ahora me preguntaba yo algo, y es que después de todo esto que estamos viviendo y nos queda por vivir... es que quiero casarme contigo. ¿Tú quieres? ¿Quieres casarte conmigo? Sólo para hacer una fiesta con todos los que te quieren, comer mucho, hacer un pongo gigante y sacarte a bailar. Sí, quiero bailarte, hacerte comiditas y abrazarte todas las noches. Sí, eso quiero", se explayaba Joel. ¿Se puede ser más cuqui?

Joel Bosqued Instagram

De novias famosas, a novia anónima

Agencias

Parece que a Joel eso de tener novias conocidas le ha terminado por aburrir, y ha preferido esta vez probar con una chica anónima. Ella, llamada Selene y con 25 añitos, ha sido la que ha conseguido el corazón del actor este último año, que otrora tuvieran caras conocidas como Ana Rujas, Andrea Duro o Blanca Suárez, aunque era la propia Selene la que confirmaba la relación con una foto de un beso en su cuenta de Instagram el pasado mes de mayo. Pues oye, ¡que sean la mar de felices!