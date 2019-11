Presentar un programa no es nada fácil, aunque parezca que los conductores sólo están para poner orden. Dar paso, tener soltura a la hora de hablar, evitar los silencios incómodos, hacer las preguntas adecuadas, conseguir mantener a la audiencia o seguir las indicaciones a través de un pinganillo mientras se intenta hablar a cámara son sólo algunas de las cosas que un buen presentador ha de hacer sin que siquiera se note, y algunos de los mejores están en Telecinco. No hay más que nombrar a Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez o Emma García para saber de lo que hablamos, pero ahora la cadena tiene una estrella incipiente, ¡y no es otra que Nagore Robles!

La de Basauri fue confirmada por el programa el pasado 15 de noviembre como la sucesora de Toñi Moreno durante su baja por maternidad, y ella no podía estar más contenta. Tanto, que no pudo contener las lágrimas...

Sin embargo, el hecho de que Toñi tuviera que acudir a los Premios Iris el 18 de noviembre hizo que al día siguiente no pudiera acudir al programa, y fue Nagore la que, a modo de 'entrenamiento', cogió el testigo: "Toñi ha tenido que ir a hacer unas cosillas y me he estrenado", anunciaba con el micro en la mano... pero no ha sido un día fácil: en su primer día, Nagore ha tenido que hacer frente al drama de las lágrimas de Suzette porque Carlota y Marco se hayan besado fuera del programa, o incluso el abandono de una de las pretendientas de David...

Desde luego, seguro que había mejores días para estrenarse, pero si ha podido con esto, ¡podrá con todo! Ella, además, conoce el formato de 'pe a pa', se mueve con soltura en él... y hasta ha prometido guerra. Ya lo dijo nada más darse a conocer la noticia: "Os vais a cagar. Cuando sea presentadora vais a flipar", bromeó. ¡Estamos deseando verlo!