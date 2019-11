Los seguidores de Ariana Grande están pasando por un mal momento, al igual que su ídolo... Y es que la cantante ha cancelado varios conciertos que tenía programados para las próximas semanas a causa de un problema de salud. Con sus 26 años, la artista internacional ha compartido en redes sociales que se encuentra indispuesta, lo que ha provocado que tenga que tomarse un tiempo de baja. "Hola amores, todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último concierto en Londres", aseguraba en un vídeo de sus stories de Instagram donde ya avanzaba que no se encontraba del todo bien después de su show londinense.

La cantante ha detallado poco su dolencia ya que, como ella misma ha confesado, no conoce qué es lo que le está pasando: "No sé qué pasa pero me duelen muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos", escribía en un largo mensaje en sus redes. "La verdad es que no sé qué está pasando con mi cuerpo ahora mismo y quiero averiguarlo", ha explicado acerca de su condición.

Getty Images

Su situación médica se ha mantenido como una incógnita, algo que la mantiene desesperada. Entre lágrimas, la artista se ha visto obligada a anunciar finalmente la cancelación de sus próximos conciertos debido al dolor que hace que no pueda mantenerse en el escenario durante un largo show. "Lo último que querría es cancelar un concierto, más aún estando tan próximo" pero se ha visto obligada.

El último vídeo ha despertado aún más la preocupación de sus seguidores ya que aparecía con una mascarilla de oxígeno. "Me he despertado como 10 veces peor y tragar es terrible. No sé qué pasa. Pero lamentablemente no puedo cantar esta noche. Lo siento muchísimo, me siento fatal, estoy muy enfadada, pero por supuesto se os devolverá el dinero", aseguraba en el vídeo ante la comprensión y el susto de sus más de 167 millones de seguidores. "Os mantendré informados tan pronto sepa qué le pasa a mi cuerpo. Gracias por entenderlo. Lo siento muchísimo". Esperamos que pronto se resuelva su situación.