Alba Flores ha sido una de las triunfadoras de la noche en la gala de los Premios Iris 2019. La actriz no se imaginaba recibir el galardón, por lo que no llevaba nada preparado para subir al escenario. "Estoy un poco nerviosa, si me lo dan no sé que voy a decir", contaba la actriz a los medios. De hecho, pesimista, antes de la gala decía que no creía que se lo dieran a ella. Y por eso recalcaba que no había preparado ningún discurso. "No sé si está bien decirlo, pero creo que se lo va a llevar otra persona". Pero el fenómeno español de Netflix, 'La Casa de Papel' se erigía finalmente como la gran triunfadora de los XXI Premios Iris de la Televisión venciendo en las cinco principales categorías en las que estaba nominada: mejor ficción, actor, actriz, dirección y producción.

gtres

"Muchas gracias, teníais razón", reconocía Alba a los medios. La actriz se mostraba nerviosa y a la vez incrédula por la situación. También contaba que su discurso finalmente ha sido dirigido a los mujeres trabajadoras, en concreto haciendo hincapié en la figura de su madre. "Me he acordado de mi madre, que ha sido una 'currante' de las de detrás de la tele, y tenía ganas de dedicárselo a esa gente porque lo hace posible", contaba Alba. La sobrina de las Flores explicaba que, los que lucen ante la cámara no se cumpliría si los que trabajan por detrás no se esforzaran profesionalmente. "Estoy en shock, por qué no me lo esperaba para nada", contaba la actriz sin dejar de mirar su premio muy honrada.