La casa de 'GH VIP 7' está que arde. Tras la entrevista que dio el maestro Joao el pasado domingo asegurando que Adara había criticado duramente a Hugo Castejón en Guadalix de la Sierra, la concursante ha explotado contra el ex de Marta Sánchez todo lo que verdaderamente pensaba de su amistad con él. A pesar de que eran la relación más sólida en el concurso, parece que la opinión que Molinero tenía de Hugo no era la que todos nos imaginábamos. Durante el 'Límite 48 horas', los participantes de reality se han enfrentado duramente. Atentos a su cruce de reproches.

Telecinco

“Doy mi amistad rota. Con una persona así ni de lejos. Las tostaditas de chocolate eran la manzana de la bruja”, le ha confesado Adara a Jorge Javier Vázquez. “Creía que eras de una forma y eras de otra”, ha dicho Adara. “Ella no me puede recriminar nada. Ha cambiado de versión 25 veces: que ellos me atacaban y ahora soy yo el que los ataco. Nadie entiende esos bandazos que da”, contestó Hugo.

Telecinco

“Este tío me da miedo, Jorge. No me puedo creer lo que está pasando. Pero qué coño es esto. No he visto a una persona así en mi vida”, señaló la ex concursante de 'GH 17'. “Te juro que no esperaba esto de ti”, dijo el ex de Miriam Saavedra. “Esto se ha producido justo cuando se ha acercado a Mila y a otras personas. Eres una falsa y no tienes integridad”, acusó Hugo a Molinero.