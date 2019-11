La relación entre Alba Carrillo y Antonio David Flores no está pasando por su mejor momento dentro de la casa. Y es que, tras ver unas imágenes en las que Alba Carrillo hablaba de la situación de Antonio fuera de la casa con su ex Rocío Carrasco, los participantes de 'GH VIP 7' se han enfrentado en directo. Parece que lo que prometía ser una de las amistades más sorprendentes de este año, ha terminado como el rosario de la aurora. La modelo no le perdona al colaborador que nombrará hace un par de semana a Fonsi Nieto, su ex, para arremeter contra ella.

Telecinco

Tras ver la conversación en la que Alba Carrillo hablaba de los problemas del ex guarcia civil fuera de la casa, la reacción de Flores no se hizo esperar. "Me ha parecido sucia la conversación, sobre todo sucia. Después del numerito que Alba me montó en la gala dije que no iba a volver a hablar más de este tema y no lo voy a hacer. Ella queda retratada con la conversación", aseguró el colaborador de televisión.

Telecinco

"Él fue el que metió aquí a Fonsi Nieto. Mis amigas me preguntaron sobre varios temas que él ha contado aquí, y yo solo doy mi opinión como madre. No hay que hablar mal del otro progenitor, y él ha tratado mal a Rocío. Me preguntaban mi opinión y yo hablaba como madre. Si tanto respeto tienes a tu hija, ¡cállate la boca!", le dijo la hija de Lucía Pariente. Mientras Antonio prefirió callar ante las acusaciones de la ex superviviente.