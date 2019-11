María Pombo no puede estar más emocionada con su último proyecto. La influencer ha compartido en su cuenta de Instagram que va a lanzar una nueva marca de ropa, pero hay un problema, la colección aún no tiene nombre. Es ahí donde la modelo ha dado la sorpresa: Serán sus seguidores los responsables de ponerle nombre a la marca. Además, se ha encargado de explicar al detalle cómo hacerlo a través de sus 'stories'. Un propósito que sale poco después de que la liara con su look en la fiesta de Dua Lipa.

"Estoy intentado crear una marca donde vosotros pudierais también tomar decisiones conmigo como siento que habéis hecho desde que empecé Instagram, aunque haya ido creciendo esta familia. Eso ha sido la idea principal y la manera de empezar este proyecto es buscando un nombre", explicaba la influencer en 'stories'. Hay tres opciones diferentes que para María Pombo tienen un significado diferente: 'Love you mess', 'Name de Brand' o 'Capsule Zero'.

Un proyecto por el que sus más de un millón de seguidores ya se han pronunciado y no pueden estar más ilusionados con la noticia. Además, María Pombo tan solo ha dado 24 horas para votar ya que la colección saldrá a la luz "muy pronto". Estamos deseando saber cuáles serán las próximas ideas para que sus seguidores puedan seguir formando parte de propósito y sobre todo, no podemos aguantar más para ver los diseños. Le deseamos mucha suerte en esta nueva aventura.