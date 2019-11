Sabíamos que desde que Isabel Pantoja entrara en prisión, la situación en Cantora se desmadró como nunca antes: la tonadillera ya no estaba para controlar la situación dentro de su casa y las rencillas familiares salieron a la luz más que nunca. Kiko ya no era capaz de retener a su hermana, que ansiaba hacer su vida bine lejos, y fue entonces cuando Isa salió del cascarón: novios, portadas, ex novios, polémicas... todo era poco para hacer caja, y su mala relación con su hermano se acentuó aún más. Ese 'mal rollo' nunca más fue un secreto, pero ahora, que parecía que no se iban a volver a hablar, ha habido un cambio de viento...

Era Kiko Rivera el que anunciaba hace sólo unos días que quería reconciliarse con su hermana, y lo hacía de la forma más pública posible: a través de la televisión. Justo cuando unas semanas antes "felicitaba" a su hermana en Instagram con un mensaje de todo menos alentador, y por eso nos sonaba algo raro... hasta que, por fin, ha hablado Isa Pantoja.

Efectivamente, ese acercamiento se produciría este mismo miércoles 20 de noviembre, y en él Kiko tendría que dar más de una explicación, porque a día de hoy Isa, a pesar de haber hablado con su hermano por teléfono, aún no sabe qué ha podido hacer que le haya dolido tanto como para retirarle la palabra, pero una cosa la tiene clara: ya que su pelea ha sido pública, Isa también quiere un acercamiento público...