Cuando pensábamos que la historia de Jonathan y Yoli no podía ser más truculenta, la pareja de ex grandes hermano vuelve a sorprendernos. Si ya alucinamos hace unos días cuando Jonathan contaba que tenía dudas en su reconciliación con Yoli después de intentar recuperarla, ahora los dos han dado un paso más y han decidido acudir a terapia de pareja. Por supuesto, lo han compartido todo a través de su canal de MTMad, pero en esa reunión ha salido más quizá de lo que pretendían...

Con la excusa de limpiar el pasado para empezar de cero "sin reproches", Yoli confesó que no confía en Jonathan después de saber que él le había sido infiel... y él aprovechó para decir que no confía en ella desde mucho antes, concretamente desde que Yoli se quedó embarazada: "Me dijiste que te habías tomado la pastilla", le dijo él. "La del día después, sí. Me la tomé. Hace efecto a las 72 horas, pero yo me di cuenta de que estaba embarazada a los dos meses, cuando se me descontroló la regla".

Algo de lo más usual, si no fuera porque ahí Jonathan descubrió algo que no le gustaba: "¿De repente, a los DOS MESES, te das cuenta de que estabas embarazada? Ahí me sentí un poco desplazado", dijo Jonathan. "¿Pero cómo se me va a ocurrir mentirle en algo así?", se preguntaba ella, ya hecha un mar de lágrimas.

Al final, la terapia no ha ido nada mal: ella sabe que debe cambiar su obsesión con tenerlo todo controlado, algo que hace que Jonathan se agobie mucho, y él ha aprendido que, aunque es menos sentimental, debe ser un apoyo para Yoli, pero no siendo, como ha dicho su terapeuta, "un esclavo": "Yo no voy a estar diciéndote constantemente que eres una mujer luchadora, que te valore, que te diga que te quiero... si lo estás buscando para tú sentirte mejor, ya te lo dije: igual yo no soy tu hombre", le recordó, algo en lo que ha coincidido la doctora: "Quizá esa necesidad la tienes que solucionar por otro lado, porque es algo tuyo, y no paras de llorar, y él no puede solucionarlo todo".

Veremos si finalmente ambos consiguen superar sus diferencias, porque lo que sí han dejado claro es que se quieren y se adoran y que quieren estar juntos, pero no en las condiciones actuales...