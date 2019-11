View this post on Instagram

📍Sydney 🇦🇺 chicos os voy contando un poco vale? Es mi segundo día aquí, ayer me sentía un poco desubicada (dicen que es normalísimo) pero hoy ya me siento como en casa 🤩 he conocido la famosa playa “Bondi Beach” llena de surfistas 🏄‍♂️ “Tamarama beach”, “Bronte beach” y “Mackenzies Bay”, alucinantes todas!!! Cada una más bonita que la otra, la gente es súper guapa, simpática, todo está súper limpio, es increíble! 👌🏻 si queréis seguir paso a paso esta aventura que estoy realizando con @efespana #efmoments no dejéis de ver mis capítulos de @mtmad.es *ALGO PASA CON ORIANA* todos los miércoles! ❤️ Y mis historias claro, que ahí también iré subiendo cositas🤗