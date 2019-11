Chelo García Cortés presenta 'Sálvame' con riesgo de ahogo

En 'Sálvame' han encontrado la receta perfecta para cubrir la 'baja' de Jorge Javier Vázquez. El presentador está a tope de programas entre conducir 'Sálvame Diario', 'Sábado Deluxe' y, además, las galas y los 'Límites' de 'GH VIP' (o 'Supervivientes', cuando toca). Por eso, y porque el de Badalona no da más de sí, el espacio de Telecinco ha decidido que la primera hora de programa, 'Sálvame Limón' (de 16:00 a 17:00) se le encargará a algún colaborador... y que salga "lo que Dios quiera". Y este miércoles, después de ver presentar a Víctor Sandoval, Belén Esteban, Jesús Manuel, Raquel Bollo o hasta Maite Galdeano, ¡le ha tocado el turno a Chelo García Cortés!

Mediaset

La periodista se ha alegrado muchísimo por la oportunidad, pero no lo ha tenido fácil: se enfrentaba a Ylenia con una dura prueba, que casi les cuesta una asfixia en directo: comerse un polvorón entero y, mientras lo masticaban, debían decir un trabalenguas. ¿Te parece fácil? Inténtalo tú en tu casa estas Navidades... ¡que como mínimo te cuesta una tos y un mal rato!

Mediaset

Han sido los propios colaboradores los que han votado quién lo ha hecho mejor, y con 3 votos a 1, Chelo ha sido la ganadora. La periodista, nada más empezar, ha pedido paz: "no me toquéis lo que no suena y echadme una mano", avisaba. Cómo se nota que conoce bien a sus compañeros...