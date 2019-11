View this post on Instagram

Llevo muchos meses rezando para que esto se hiciese realidad. Soy una de las tres actrices que interpretará a Cristina La Veneno en la serie VENENO. Quiero dar las gracias a los Javis, Atresmedia, Suma Latina producciones, Eva Leire, Yolanda Serrano, Valeria Vegas y a todo el equipo de la serie por confiar en mí. Gracias a Antonio Ángel y Maicol de Radical Trainer por preparar mi físico para el personaje, este viaje no habría sido lo mismo sin vosotros. La Veneno significa mucho para mí, por eso voy a dejarme la piel y a darle vida desde el más absoluto amor y respeto. Esto es por y para ti, Cristina, gracias por guiarnos y ayudarnos a tantas, por enseñarnos a vivir sin miedo y siendo nosotras mismas ❤️ Este 2020 VENENO PA TU PIEL 💋🔥