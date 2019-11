La ganadora de 'GH DÚO' descubrió, en directo que Curro, su nuevo amor, relación que la revista 'Qué Me Dices!' descubrió en exclusiva, podría estar casado.

La colaboradora de 'MYHYV' asegura que su chico le dijo que estaba divorciado.



María Jesús Ruiz vive una nueva decepción. La ganadora de 'GH DÚO' acudió a 'Sálvame' para hablar de 'GH VIP' y del papel de su amigo, el Maestro Joao, en el concurso cuando fue sorprendida por el programa con una noticia sobre su nueva ilusión, Curro, que le dejó sin palabras. "Las cosas de palacio van despacio y, por una vez, que las cosas van medianamente bien, no quiero decir mucho. Es un chico que me lleva las redes desde 'Supervivientes' con el que yo tengo una muy buena amistad y nos estamos empezando a gustar", contó antes de saber que su 'community manager' estaba casado.

Fue Kiko Hernández quien desveló que Yoli, la mujer de Curro, está destrozada y que asegura que ellos siguen casados. "No me lo puedo creer, llevamos varios meses pero yo hasta que no vea que está casado no me lo puedo creer", decía María Jesús al borde de las lágrimas. José Antonio León, reportero de 'Sálvame' se encontraba en el pueblo de Huelva en el que viven Curro y Yoli y algunos testigos le han confirmado que llevan más de 15 años juntos y viven bajo el mismo techo.

Telecinco

"Él está divorciado" se defendía María Jesús aunque luego comenzaba a atar cabos y decía que era cierto que nunca la había llevado a su casa. "Yo quiero creer que está en trámites de separación", decía.

Telecinco

Finalmente,De hecho, le ha dicho que le enseñaría la demanda de divorcio al día siguiente que la tenía en la oficina. "No lo sé, el director me acaba de decir que en la casa en la que entra él también va ella", contaba la modelo al borde de las lágrimas. Y por si todo esto no fuera suficiente, Kiko Hernández le muestra un audio de la hermana de Yoli, la mujer de Curro, en la que ésta asegura que María Jesús lo sabía todo y que incluso había hablado con Yoli vía telefónica. "Esto te lo juro por mis dos hijas que no es verdad", afirma.