Angy Fernández cambia radicalmente de imagen

Dice que está en plena crisis de los 30 (los cumple el próximo mes), pero nosotros no nos lo creemos, y es que ver a Angy Fernández es ver una bomba de energía a punto de explotar. La actriz y cantante, sin embargo, ha decidido hacer una de esas cosas que, dicen, vienen con las crisis, como cambiarse el color del pelo o hacer un viaje... pero como ella misma ya ha dicho que no consigue ni ahorrar para un piso, como para irse de vacaciones... así que lo que tenía más a mano era una peluquería y un cambio de look... y ha sido RADICAL.

Estamos acostumbrados a ver a Angy con el pelo corto, largo, moreno, rubio, con mechas de colores... pero esta vez ha ido un poco más allá y se ha ido a la gama cromática que podríamos calificar como "peligrosa", y no porque quede mal, sino porque hay que tener una personalidad arrolladora para defenderlo, como un morado, un azul (como el de Lucía Bosé) o, en este caso, un naranja 'zanahorio' con el corte de pelo de Anna Wintour:

Angy Fernández Instagram

Angy, además, ha compartido todo el proceso, y no ha debido de ser fácil ni corto: primero ha tenido que decolorarse el pelo, luego matizarlo para dejarlo lo menos amarillento posible y, para acabar, el tinte naranja. Mira las fotos del proceso y luego vota, aunque a nosotros nos encanta, y es que, si no se lo hace Angy, ¿quién se lo haría?

Angy Fernández Instagram