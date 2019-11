Justin Bieber vuelve a ser noticia, esta vez no es por su forma de vestir, sino porque ha salido a pasear por las calles de Beverly Hills en bici, lejos de lo que nos tiene acostumbrados ya que habitualmente prefiere moverse en uno de sus espectaculares coches. Además, en alguna que otra ocasión suele ir haciendo juego con ellos. El cantante esta vez, no iba acompañado por su mujer, Hailey Baldwin, y ha hecho alguna que otra pirueta, demostrando que la suele utilizar más de lo que pensamos.

GTRES

El cantante se ha decantado por un look más cómo para utilizar este transporte. Un estilismo sencillo, que nos ha sorprendido ya que suele dar el cante con su ropa, y no precisamente igual de bien que con su voz. El marido de Hailey Baldwin ha optado por una camiseta ancha blanca con un gran estampado a la espalda, unos pantalones de chandal también blancos y unas zapatillas que daban un poco más de color al look. Como accesorio ha elegido un gorro en rosa muy claro que le tapaba un poco del frío.

GTRES

Justin Bieber se suma así a la lista de famosos que utilizan un transporte más favorable para el medio ambiente y ya que ha demostrado que se le da genial montar en bici, esperamos verle en más ocasiones, a ver si la próxima vez es capaz de hacer alguna que otra voltereta. ¿Tendrá tantas bicis como coches?