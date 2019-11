Ser hijo de un personaje famoso puede que tenga sus pros, pero también sus contras: donde vas te conocen, te invitan a cosas... pero las cosas malas también tienen lo suyo: el peso de la fama de tus padres, la presión mediática... por eso siempre es importante encontrar un buen equilibrio para que todo eso no afecte a la vida real. Los hijos de Raquel Bollo han crecido con la Prensa pisándoles los talones y, ahora que son mayores, han decidido tomar sus propios caminos: él quiere ser cantante, y ella ser jueza y, mientras tanto, influencer... quizá eso impedía que ambos se sentaran frente a una cámara juntos, pero ahora ¡lo han hecho!

Los dos hermanos han aprovechado el canal de ella en MTMad para darse un poquito más a conocer: "Nuestra relación es una relación normal de hermanos. Hay veces que tenemos nuestros momentos más buenos y otros más malos, pero siempre, por el cariño y el amor de hermano, es buena", explicaba Manuel. "Él ha sido siempre muy protector conmigo, pero a su manera", añadía Alma.

Los seguidores de Alma han sido los encargados de hacer las preguntas a modo de entrevista, y les ha interesado, por ejemplo, saber si son muy parecidos: "En los gestos y en la forma de hablar nos parecemos mucho. Y en el carácter, yo soy muy cabezona, y aunque él no lo quiera reconocer, también", contaba ella, y añadía: "Creo que yo soy más cariñosa que él, porque él es muy seco". "Yo los sentimientos los llevo más por dentro. Ahora, como me emocione, exploto", respondía Manuel.

No han dejado pasar la oportunidad de contar que están muy unidos, pero también a su manera: "Creo que lo de 'estar unidos' se puede entender de muchas maneras. No hablamos todos los días, pero a mí sólo me hace falta levantar el teléfono, escucharle y ya saber cómo está". "La cosa es estar ahí", apuntaba él.

Momentos felices no les faltan, como cuando fueron a Disneyland de pequeñitos o alguna que otra fiesta, pero a día de hoy lo importante es apoyarse y aconsejarse, como bien ha hecho Manuel a su hermana: "Que sigas siendo la misma persona de siempre, y que aunque seamos conocidos, que no se nos suba a la cabeza. A mí es lo que me funciona. Y que, si puede, que no deje sus estudios", le decía, algo que complementaba la propia Alma: "Pienso igual que él y, por mi parte, que siga luchando por su sueño. Que disfrute más, que no se obceque en lo podría haber sido, y que viva lo que está por venir, que lo conseguirá".