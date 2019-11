Mario Vaquerizo pasará de ser imitado a imitador. El marido de la cantante Alaska participará en la próxima edición de 'Tu cara me suena 8'. Al programa presentado por Manel Fuentes, el cantante aportará buen rollo y alegría y mucho humor. ¡No esperábamos menos!

Mario acudía a la presentación de esta nueva edición y ha recordado que, pese a la buena relación que muestran los participantes, "'Tu cara me suena' no deja de ser una competición". Al cantante le han ofrecido este trabajo en muchas ocasiones, pero confesaba que ahora es el momento perfecto, ya que antes no se encontraba en buenas condiciones de salud.

"Siempre que te sometes a un concurso hay miedo en no hacerlo bien", decía Mario aunque recalcaba que tiene mucha ilusión de qué hayan contado con él para este nuevo proyecto. El cantante espera que sea capaz de imitar a sus ídolos y se someterá a las órdenes del concurso, incluso se atreverá a cantar flamenco. "A mí me encantaría imitar a Rafaela Carra", contaba el artista. Las apuestas musicales de esta edición son los antiguos participantes de Operación Triunfo Nerea Rodríguez, que participó en OT 2017, y Jorge González, que concursó en el mismo programa durante su quinta edición (2006). González también participó en el concurso de talentos "La voz" en 2012, como lo hizo su compañera de elenco, Cristina Ramos, que ganó el concurso en su Mexico natal.