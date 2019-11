Hugo ha vivido una de sus noches más emocionantes dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que a pesar de sentirse muy solo tras que su único apoyo en la casa, Adara Molinero, le diera de lado la semana pasada, el concursante seguía disfrutando de la experiencia como nunca. Ha sido durante la gala, cuando el ex de Marta Sánchez se ha reencontrado con su padre Jesús. Este momento nos ha mostrado una cara que aún no habíamos visto. El participante se ha roto tras ver entrar en la sala de expulsión a Castejón padre. Atentos a lo que le ha aconsejado en su noche más dura.

Telecinco

"Yo vengo por la necesidad de darle calor. Lo veo muy solo", reconoció el padre del concursante. "Él vino a disfrutar, a jugar, a vivir la experiencia. Y se encontró un ambiente que no esperaba", añadió. "Veo que tiene una fuerza interior muy grande. Por eso lo admiro", concluyó.

Telecinco

"Soy muy tonto integral por defender una amistad que no existía. Es un sentimiento muy amargo", reconoció. "Lo veo que está convencido con lo que hace", dijo el padre de Castejón del concurso de su hijo. "No pensaba venir, pero me dio mucha pena verlo. Es mi hijo y estamos todos con él. Solo quiero que sepa que tiene mucho apoyo y que no dude nunca de él", añadió el visitante muy contento tras ver al ex de Miriam Saavedra.