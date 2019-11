Tras quedarse sin el apoyo de Adara Molinero, Hugo Castejón estaba más solo que nunca dentro de la casa de 'GH VIP 7'. Por si fuera poco esto, sus compañeros no le han hecho nada fácil la semana. A sus continuas discusiones con Mila Ximénez, se sumó la tremenda jugarreta que la reina del brillo le hizo a Castejón durante el desayuno. Y es que, aunque pudiera parecer una broma, si el economista se hubiera enterado, estamos seguros que no le habría hecho ninguna gracia. Menos mal que no degustó bien el desayuno.

Telecinco

Y es que Noemí tuve la genial idea de condimentar un poco los alimentos que el ex de Miriam Saavedra se iba a comer. A la empresaria no se le ocurrió otra cosa que echarle vinagre en el zumo de naranja y sal en el café. Algo que hasta justificó delante de sus compañero como si hubiera sido una gran hazaña dentro de su concurso.



Telecinco

Las reacciones a este acto no se hicieron esperar. Uno de los más críticos fue Dinio García. "No soporto la mediocridad de quien tiene que humillar a otro para sentirse importante... Noemí le echa vinagre en el zumo a Hugo. Tenemos que echarla fuera por mala persona", dijo contundente el ex actor porno defendiendo a su amigo y criticando duramente a Noemí por esto. Y es que, por muy mal que te caiga alguien, con la salud no se juega.